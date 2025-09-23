Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:34

“Milano distrutta dalla guerriglia” come raccontano giornali e tv? Il giorno dopo alla stazione Centrale è tutto normale, mancano solo i vetri a due portoni

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Le vetrate rotte sono state rimosse e sulle porte colpite è stato messo del nastro adesivo giallo e nero
Icona dei commenti Commenti

Il giorno dopo i disordini, in Stazione Centrale a Milano, dove ieri, lunedì 22 settembre, durante lo sciopero generale per Gaza alcuni manifestanti hanno rotto le vetrate, scontrandosi con gli agenti in tenuta antisommossa, è tornata la calma. Le vetrate rotte sono state rimosse e sulle porte colpite è stato messo del nastro adesivo giallo e nero. Dei tafferugli avvenuti all’ingresso della stazione, sotto al porticato prima di accedere alla zona biglietteria e negozi, non ci sono tracce. Eppure il governo, le istituzioni e quasi tutti i giornali hanno dedicato commenti esclusivamente a quanto accaduto a Milano, ignorando o relegando in spazi ridottissimi le piazze strapiene nel capoluogo lombardo e in tantissime città italiane nel giorno dello sciopero per Gaza.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione