Il giorno dopo i disordini, in Stazione Centrale a Milano, dove ieri, lunedì 22 settembre, durante lo sciopero generale per Gaza alcuni manifestanti hanno rotto le vetrate, scontrandosi con gli agenti in tenuta antisommossa, è tornata la calma. Le vetrate rotte sono state rimosse e sulle porte colpite è stato messo del nastro adesivo giallo e nero. Dei tafferugli avvenuti all’ingresso della stazione, sotto al porticato prima di accedere alla zona biglietteria e negozi, non ci sono tracce. Eppure il governo, le istituzioni e quasi tutti i giornali hanno dedicato commenti esclusivamente a quanto accaduto a Milano, ignorando o relegando in spazi ridottissimi le piazze strapiene nel capoluogo lombardo e in tantissime città italiane nel giorno dello sciopero per Gaza.