L’Assemblea Onu parla del riconoscimento della Palestina: la sedia di Israele rimane vuota – Video

“Riconoscere oggi lo Stato palestinese è l’unico modo per fornire una soluzione politica a una situazione che deve cessare”. Nel giorno della conferenza di alto livello all’Onu sulla soluzione a due Stati, guidata da Francia e Arabia Saudita, Emmanuel Macron torna sui motivi che lo hanno spinto alla decisione. È il presidente francese a inaugurare l’evento, nella sede delle Nazioni Unite a New York, confermando la volontà di porsi come capofila dell’iniziativa a cui hanno aderito altri Paesi. Regno Unito, Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento, così come Portogallo e Lussemburgo. Altri sono attesi, come Malta, mentre Arabia Saudita e Qatar hanno accolto con favore la decisione. Il video mostra la sedia di Israele vuota mentre parla il presidente francese.