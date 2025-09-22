Il mondo FQ

Sciopero generale per Gaza, bloccato il porto di Livorno: cori con Bella Ciao e bandiere della Palestina – Video

di Local Team per Il Fatto
In occasione della giornata dello sciopero generale per Gaza, indetta per il 22 settembre, gli attivisti e i lavoratori pro Palestina hanno bloccato il porto di Livorno. Anche la pioggia non li ha fermati: i manifestanti hanno continuato l’azione di protesta cantando Bella Ciao e sventolando bandiere della Palestina

