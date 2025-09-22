Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Il missionario comboniano partecipa alla protesta della rete "Preti contro genocidio". "Il governo italiano continua a commerciare armi con Israele"
“Siamo in piazza perché oggi quello che mi preoccupa è il silenzio delle comunità cristiane, l’indifferenza. Oggi è crollato il diritto internazionale, ognuno fa quel che vuole. E chi ne paga le spese è il popolo palestinese massacrato. Anche noi come Chiesa dovevamo dare un segnale”. C’è anche Padre Alex Zanotelli tra coloro che hanno aderito alla rete “Preti contro il genocidio” a Gaza, che insieme a un centinaio di preti, sacerdoti e frati si è mobilitato con una iniziativa tra le strade della Capitale, per un corteo di preghiera che è partito dalla chiesa di S. Andrea della Valle ed è arrivato fino ai palazzi del potere, di fronte a Montecitorio, con canti, preghiere e cartelli.
Più di mille quelli che hanno sottoscritto la piattaforma. Tra coloro che sono scesi in piazza in molti chiedevano una “pace disarmata e disarmante” e “Stop alle bombe”. Mentre spiccava il cartello “Christ dead in Gaza”, “Cristo è morto a Gaza”. Il missionario comboniano, che indossava la kefiah, ha attaccato l’indifferenza e la complicità dei governi, compreso quello italiano: “Mi vergogno del nostro esecutivo. Meloni non dice una parola e continua a commerciare armi con Israele. Il governo italiano è complice di questo genocidio“.
Rispetto alla posizione della Santa Sede, invece, Zanotelli evita polemiche, dopo che era stato lo stesso papa Leone XIV a prendere le distanza dalla parola ‘genocidio’, utilizzata invece dalla Rete, oltre che confermata da una commissione indipendente Onu: “Non c’è alcuna contrapposizione tra noi, sono convinto che bisogna partire dal basso. C’è troppo silenzio tra le comunità cristiane. Siamo qui a perorare il grido di un popolo che viene ogni giorno massacrato. Venga ascoltato altrimenti da una parte ci sarà il suicidio di Israele e dell’Occidente. Noi vogliamo soltanto esprimere il nostro dolore. Il massacro di Gaza deve finire”.
