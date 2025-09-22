Studenti e personale della scuola elementare Locatelli e della scuola media Tommaso sono stati bloccati ore a causa dell’esondazione del Seveso. Personale dei Vigili de fuoco è arrivato sul posto ma al momento non sussistono le condizioni di sicurezza per poter far uscire le persone. Fuori dalla scuola elementare i genitori che aspettavano l’uscita dei bambini, con il passare delle ore, si sono organizzati per far recapitare del cibo.