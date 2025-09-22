Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
I genitori che aspettavano l’uscita dei bambini, con il passare delle ore, si sono organizzati per far recapitare del cibo
Studenti e personale della scuola elementare Locatelli e della scuola media Tommaso sono stati bloccati ore a causa dell’esondazione del Seveso. Personale dei Vigili de fuoco è arrivato sul posto ma al momento non sussistono le condizioni di sicurezza per poter far uscire le persone. Fuori dalla scuola elementare i genitori che aspettavano l’uscita dei bambini, con il passare delle ore, si sono organizzati per far recapitare del cibo.
Accedi o registrati per partecipare alla discussione