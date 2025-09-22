L’aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a causa del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. “L’aeroporto è attualmente chiuso per decolli e atterraggi, poiché sono stati avvistati 2-3 droni di grandi dimensioni in volo nella zona”, scrive su X la polizia. Non si tratterebbe di droni da hobby, sottolineano. Alle 23:15 il profilo ufficiale dell’aeroporto ha comunicato che “ci sono ancora droni non identificati nei pressi dell’aeroporto. Pertanto, nessun volo può decollare o atterrare”. Intorno allo scalo è in corso una massiccia operazione di polizia.

Secondo quanto riporta il portale di monitoraggio voli Flightradar24 il traffico aereo è stato sospeso alle 20:26. Alle 22:05 più di 35 voli diretti all’aeroporto di Copenaghen risultano dirottati verso altri scali. Malmö, Billund, Aarhus e Göteborg hanno ricevuto il maggior numero di voli. Non sono note le tempistiche per la ripresa dei voli, ma l’aeroporto sembra essere destinato a rimanere chiuso per diverse ore.

Intanto due persone sono state arrestate a Oslo dopo che dei droni hanno sorvolato un’area militare presso la Fortezza di Akershus. Lo riporta il quotidiano norvegese Aftonbladet, sottolineando che i droni sono stati avvistati intorno alle 21:00. Sono stati scoperti dalla Difesa norvegese. I due arrestati, secondo le prime informazioni non ufficiali, sembrano essere cittadini di Singapore. Tuttavia, precisano i media locali, al momento non vi sono indicazioni che l’incidente sia collegato ai droni che hanno provocato la chiusura l’aeroporto di Copenaghen.

Articolo aggiornato alle 23:50