Il mercato americano, che secondo Trump è leader mondiale e conquisterà il mondo, in realtà è alla ricerca di mercati da sfruttare

Ormai le serie hanno sostituito la realtà, gli occidentali le consumano come caramelle o meglio, dato l’invecchiamento della popolazione, come cardio aspirine. L’ultima puntata si è svolta tra il castello di Windsor e Chequers, la ‘casa in campagna’ del primo ministro britannico. Ospite d’onore Donald Trump e il suo seguito di tecnotitani con in tasca la penna per firmare contratti vantaggiosi e il libretto d’assegni per ‘investire’ nel Regno di Sua Maestà.

Nonostante la cena di super gala nella sala da pranzo di Windsor e le acrobazie di piloti e paracadutisti britannici a Chequers, la visita non ha destato molto interesse nella popolazione delle isole britanniche, più invece all’estero dove la pompa della corona e le tiare di principesse e regine attirano sempre l’attenzione. Solo il fronte britannico anti-Trump si è dato da fare, ma intelligentemente corona e governo hanno tenuto il presidente degli Stati Uniti lontano da Londra dove si svolgevano le manifestazioni.

I sudditi di sua maestà hanno ben altre preoccupazioni: un primo ministro travolto da continui scandali, l’ultimo quello dell’ex ambasciatore a Washington, Peter Mandelson, meglio noto come l’eminenza grigia del governo Blair; un debito pubblico che non si riesce a fermare; il sistema delle infrastrutture che è vicino al collasso; un’inflazione alimentare che quest’inverno costringerà ancora più anziani a decidere se riscaldarsi o mangiare e poi c’è l’assenza di una struttura industriale, prodotto di politiche portate avanti da entrambi i partiti per decenni, politiche che hanno guidato la deindustrializzazione della nazione dove nacque la rivoluzione industriale.

L’accordo tecnologico, chiamiamolo così perché è più sexy, tra i tecnotitani e il Regno Unito – accordo che Trump ha negoziato con Starmer durante la sua visita – dovrebbe far uscire il Regno Unito dal buco in cui si trova oggi e restituirgli la gloria dei vecchi tempi. Come? Attraverso la colonizzazione digitale. Sì, perché di questo si tratta.

Domandiamoci perché gli Stati Uniti di Trump, dove echeggia il mantra ‘riportiamo la produzione negli Usa’ hanno deciso di delocalizzarne una fetta importantissima nel Regno Unito pagandone tutte le spese. Ha senso? Sì, se si rovescia l’equazione: il mercato americano, che secondo Trump è leader mondiale e conquisterà il mondo, in realtà è alla ricerca di mercati da sfruttare, non necessariamente come mercati di sbocco, per continuare a crescere in casa.

I conti sono presto fatti: tutto il blocco dei Brics è inaccessibile, e se lo è soltanto a piccolissime dosi, in ogni caso la leadership digitale cinese ha una presenza schiacciante in questa fetta di mondo che continua a crescere; l’Unione Europea ha regole durissime sulla privacy che nessuno dei tecnotitani riesce ad aggirare; cosa rimane? L’America Latina? L’Africa? Il Medio Oriente? Ecco, i paesi del Golfo potrebbero essere un’alternativa interessante, ma lì già esiste un ponte con i Brics.

Il Regno Unito fa parte del Commonwealth, ha una corsia preferenziale verso tutti i paesi dell’ex impero, non è certo una garanzia di penetrazione, ma è un’opportunità che è bene non lasciarsi sfuggire. E’ anche ad un passo dall’Europa, da un’Europa che si riarma e che avrà bisogno di quelle chips e di quell’AI.

Nella conferenza stampa a seguito della firma dell’accordo, né Starmer né Trump hanno spiegato ad una stampa incredibilmente amica i dettagli dell’intesa. Si parla di grosse cifre: 250 miliardi di sterline e nulla più. Sì, certo, Nvidia che fa le super chip ha già firmato diversi assegni e Open Ai altrettanto, quindi l’intelligenza artificiale è una delle punte di diamante dell’intesa (interessante notare che sui mercati azionari c’è molto nervosismo riguardo alla futura monetarizzazione dell’AI Made in Usa), però esattamente come verranno investiti tutti questi soldi e soprattutto dove finiranno i profitti non si sa.

Di sicuro il Regno Unito non diverrà un laboratorio di ricerca, ma una fabbrica dall’altra parte dell’oceano Atlantico, una fabbrica Made in Uk ma con proventi in dollari nelle casse delle imprese dei tecnotitani, e quindi ci sarà lavoro per la manovalanza; in cambio i tecnotitani avranno una base in Europa e un ponte nel mondo per continuare a conquistarlo. Trump l’ha spuntata un’altra volta!