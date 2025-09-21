Phoenix blindata per i funerali di Charlie Kirk: attese 100.000 persone. E l’entourage presidenziale

L’ingresso allo stadio è gratuito e Turning Point Usa, l'associazione di cui la vedova ha assunto le redini, ha invitato i partecipanti a vestirsi con il bianco, rosso e blu della bandiera americana. I cancelli apriranno alle prime ore del mattino e tutti i partecipanti saranno sottoposti a controlli stile aeroportuale

Migliaia di persone sono attese domenica 21 settembre ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. L’area di Phoenix e dello State farm Stadium, la casa dei Cardinals dove si terrà la cerimonia, è blindata. Al momento non ci sono minacce credibili ma, secondo le forze dell’ordine, l’evento potrebbe attirare l’attenzione di “estremisti violenti” visto il parterre atteso.

Ai funerali sarà presente buona parte dell’amministrazione, a partire dal presidente Usa Donald Trump e dal suo vice JD Vance. Con loro anche il segretario di stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il consigliere Stephen Miller. Tutti interverranno e onoreranno la memoria dell’attivista. All’appuntamento è atteso anche Tucker Carlson, l’ex volto noto di Fox.

“Renderemo onore a un grande uomo, Charlie Kirk”, “c’era un esercito di giovani che lo amava così tanto, tutti sono devastati”, “non ci sono parole che possano descrivere quello che è successo”, “nessuno merita questo, ma lui davvero non lo meritava”, ha detto Trump, durante un intervento a un evento a Mount Vernon, in Virginia.

L’ingresso allo stadio è gratuito e Turning Point Usa, l’associazione di Kirk di cui la moglie ha assunto le redini, ha invitato i partecipanti a vestirsi con il bianco, rosso e blu della bandiera americana. I cancelli apriranno alle prime ore del mattino e tutti i partecipanti saranno sottoposti a controlli stile aeroportuale: nessuna borsa sarà ammessa all’interno dello stadio, così come non saranno permesse armi.

Le porte per la cerimonia si apriranno alle 8:00 ora locale (le 17 ora italiana) e i posti a sedere per la cerimonia commemorativa saranno assegnati in base all’ordine di arrivo e alla capienza dello stadio. Ci saranno altri posti disponibili al coperto presso la Desert Diamond Arena, situata proprio accanto allo stadio.

Le forze dell’ordine locali sono al lavoro con il Secret Service e le agenzie federali per garantire la massima sicurezza. Finora si è verificato solo un incidente: un uomo armato è stato arrestato per “comportamento sospettoso”. Le indagini sono in corso e, secondo indiscrezioni, l’uomo è un ex vicesceriffo dell’Idaho con le credenziali scadute.

I riflettori dell’evento sono tutti puntati sulla vedova di Kirk, Erika. A lei spetta l’incarico di introdurre Trump sul palco dello stadio e soprattutto di raccogliere l’eredità del marito. Secondo gli osservatori, con lei alle guida, Turning Point Usa svolterà più a destra. “Sono un moderato rispetto a mia moglie”, ha detto in più occasioni Kirk. La donna aveva implorato il marito di usare il giubbotto antiproiettile il giorno prima del suo assassinio, ma lui si era opposto. L’attivista aveva detto no anche al suggerimento di un amico di parlare in Utah dietro a un vetro antiproiettile. “Credo fermamente che questo fosse il piano di Dio. È così chiaro”, ha detto la vedova al New York Times. Erika Kirk racconta di non essere riuscita ancora a lavare gli asciugamani che l’attivista aveva usato per la sua ultima doccia e di non poter entrare nella loro camera da letto. La vedova ammette anche di indossare il ciondolo macchiato di sangue che aveva l’attivista portava quando è stato colpito.

Mentre si lavora agli ultimi dettagli della cerimonia, alla quale sono attese 100.000 persone, alcuni democratici invitano non manifestare durante i funerali al fine di evitare tensioni in grado di spaccare ancora di più l’opinione pubblica americana. Se la condanna per l’uccisione di Kirk è unanime, divergenze ci sono sul come affrontare la violenza politica. Differenze emerse chiaramente alla Camera con il voto alla risoluzione repubblicana per onorare Kirk, bocciata da 58 democratici. Non c’è unanimità neanche sulla ricostruzione ufficiale dell’omicidio. Anche se la polizia ha arrestato il responsabile e le autorità si sono impegnate a chiedere la pena di morte, sui social circolano decine di teorie cospirazioniste che attribuiscono la morte dell’attivista a Israele, al movimento Maga, ai militanti transgender o al gruppo di estrema destra dei Groypers.