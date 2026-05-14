Due figli del tycoon hanno lanciato un nuovo operatore telefonico. I telefoni, in versione dorata con una bandiera americana sul retro sopra il marchio "Trump Mobile", costano 499 dollari. Dopo una serie di ritardi e rinvii, iniziano le consegne

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“Il T1 Phone è arrivato”. Il post è stato pubblicato su Instagram e Facebook, e si riferisce agli smartphone T1 di Trump Mobile, la compagnia telefonica creata il 16 giugno 2025 dai figli del presidente Usa, Donald Trump Jr. ed Eric Trump. Dopo una lunga serie di rinvii e consegne, i dispositivi inizieranno a essere spediti questa settimana. Prenotabili dal giugno 2025 con un deposito di 100 dollari, pare che finora i preordini siano stati 600mila.

Negli ultimi mesi, il progetto aveva già attirato attenzione per i ripetuti rinvii, alimentando dubbi sulla sua effettiva commercializzazione. Presentato inizialmente con uscita prevista per agosto 2025, il T1 Phone è stato posticipato più volte senza che venisse indicata una nuova data ufficiale. Anche sulla sua produzione restano interrogativi: se in un primo momento il dispositivo veniva descritto come “progettato e costruito con orgoglio negli Stati Uniti”, questo riferimento è poi scomparso dai materiali promozionali, che oggi parlano più genericamente di un prodotto “progettato con valori americani” e “ispirato all’innovazione americana”.

L’azienda non ha mai chiarito in modo dettagliato il luogo di assemblaggio, mentre alcune ipotesi circolate online – non confermate ufficialmente – indicano una possibile produzione in Cina, presso impianti riconducibili a Wingtech, società specializzata in componentistica e integrazione di dispositivi. Secondo queste ricostruzioni, il T1 potrebbe condividere parte dell’architettura con modelli già esistenti sul mercato, come il Revvl 7 Pro 5G, pur con modifiche a design, software e comparto fotografico.

Secondo le specifiche pubblicate online, il T1 Phone sarà dotato di uno schermo touchscreen da 6,78 pollici, fotocamera principale da 50 megapixel, batteria a ricarica rapida, sensore di impronte digitali e sistema operativo Android 15. Il dispositivo, in versione dorata con una bandiera americana sul retro sopra il marchio “Trump Mobile”, viene proposto a un prezzo promozionale di 499 dollari. Tuttavia, le condizioni contrattuali precisano che né i tempi di consegna né la stessa commercializzazione del prodotto sono garantiti: l’azienda avverte infatti che il telefono potrebbe anche non essere mai distribuito e che il prezzo finale sarà definito solo al momento dell’acquisto definitivo.