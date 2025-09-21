Il mondo FQ

Funerali di Charlie Kirk, folla allo State Farm Stadium: migliaia di persone vestite di rosso, bianco e blu per il memorial – Video

Bandiere americane sono drappeggiate su entrambi i lati degli schermi con la scritta "Ricordando Charlie Kirk 1993-2025"
I cancelli dello State Farm Stadium, dove dalle 20 (ora italiana, ndr) comincerà il memorial per Charlie Kirk, sono stati aperti e la folla sta entrando mentre sugli schermi vengono trasmesse le foto dell’attivista di destra, accompagnate da una playlist di lodi e adorazione. Lo riportano i media Usa. Gruppi vestiti di rosso, bianco e blu, alcuni con cappellini Trump Maga, sono corsi dentro applaudendo dopo ore di coda all’esterno in attesa di entrare. Bandiere americane sono drappeggiate su entrambi i lati degli schermi con la scritta “Ricordando Charlie Kirk 1993-2025”. La gente si è poi anche già accomodata sui seggiolini sugli spalti.

