Ultimo aggiornamento: 12:43

Video-racconto dalla Flotilla, l'inviato del Fatto quotidiano a bordo: "Navighiamo verso Creta, poi proseguiremo per Gaza dove la situazione è sempre più drammatica"

di Alessandro Mantovani
Il racconto dell'inviato del Fatto Quotidiano a bordo della Otaria, in navigazione verso Gaza
La Global Sumud Flotilla sta navigando verso Creta per poi dirigersi a Gaza. A raccontarlo il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani che dalla imbarcazione Otaria sta raccontando il viaggio verso Gaza della missione umanitaria. La navigazione sta procedendo a vela, spiega, sottolineando la necessità di aiuti umanitari per la Striscia dove la situazione “è ogni giorno più drammatica”. “L’intervento umanitario è sempre più necessario, toccherebbe ai governi dicono dalla Sumud Flotilla e quindi facciamo quello che i governi non fanno, tentando anche di rompere l’assedio”, dice ancora Mantovani.

