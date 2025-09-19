Il mondo FQ

La Global Sumud Flotilla è ripartita: rotta su Gaza. Navigazione in flotta, contatti via radio – Il racconto dalla barca Otaria

Dal nostro inviato la cronaca del viaggio delle circa 40 imbarcazioni partite da Italia, Spagna e Tunisia
dall’inviato a bordo della barca Otaria

La Global Sumud flotilla è ripartita tra le 12 e le 13 da Porto Palo di Capo Passero, l’estremità sud-est della Sicilia. Sono una quarantina tra le 16 barche partite dall’Italia e quelle arrivate qui dalla Spagna e dalla Tunisia. Otaria, la barca a vela di 12 metri che ospita anche il Fatto, è stata tra le ultime a salpare. C’è ancora vento forte da nord est, andiamo a vela di bolina, c’è un paio di metri d’onda, ma il vento dovrebbe diminuire tra stasera e domani.

Si naviga in flotta, abbastanza distanziati, tutti in contatto via radio. È stato tutto definito dai comandanti nelle riunioni dei giorni scorsi. Davanti a tutti dovrebbero esserci la Familia Madeira e Alma, barche a motore partite il 31 agosto da Barcellona e poi colpite in Tunisia da due ordigni incendiari sganciati da droni, però Alma ha avuto un problema e stanno rientrando in porto: quando ripartiranno ci raggiungeranno, nel frattempo Aurora, una barca a vela, guida la Flotilla.

