Ultimo aggiornamento: 12:44

“Ci vediamo a Pontida”: il video di Salvini tra omaggi a Kirk e attacchi all’Europa e alla sinistra

di F. Q.
La clip si apre con le immagini dell’omicidio di Charlie Kirk e con le parole della moglie, poi una voce fuori campo celebra l'evento "senza paura"
Ci vediamo a Pontida!”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, sui social dopo aver rimandato gli impegni pubblici per dei controlli medici. A corredo del post con cui rende noto che sarà comunque al raduno leghista, Salvini pubblica anche un video che lancia la manifestazione. La clip si apre con le immagini dell’omicidio di Charlie Kirk e con le parole della moglie, poi una voce fuori campo celebra l’evento “senza paura”, mentre scorrono delle immagini amarcord. “Senza paura – dice – come noi con la nostra Lega, 35 anni dalla Pontida che giurò per la libertà, fin dal celebre raduno del 1990. Tante cose sono cambiate da allora, gli avversari si sono moltiplicati, i contestatori dell’autonomia, l’Europa che ci riempie di immigrati e follie green e vorrebbe imporci bombe e carri armati, l’Islam radicale, la sinistra accecata dall’odio”.

E ancora: “Mai noi siamo senza paura – continua la voce mostrando immagini, tra gli altri, di Silvio Berlusconi e Oriana Fallaci – Ieri come oggi, il popolo di Pontida non dimentica le persecuzioni giudiziarie, il processo a Salvini, i linciaggi, gli insulti. Il popolo di Pontida non è mai cambiato. La Lega siamo tutti noi, quelli che non si arrendono, quelli che non tacciono, quelli che giurano per la libertà. Nella tua Pontida, senza paura”.

