Il ragazzino resta in prognosi riservata. Era stato affidato a un altro docente e una operatrice socio assistenziale che lo avrebbero perso di vista: si indaga anche sulla porta e sul perché fosse aperta

Condizioni critiche, ma stabili. È quanto emerge dal bollettino diramato venerdì mattina dalla direzione sanitaria del “Gaslini” di Genova riguardo le condizioni del bambino di sette anni caduto ieri, 18 settembre, da un balconcino della scuola comunale De Amicis a Genova, nel quartiere Voltri. “Permane ricoverato presso la Rianimazione dell’Istituto Giannina Gaslini in condizioni gravi, con prognosi riservata. Il quadro clinico si presenta critico ma stabile, con necessità di supporto ventilatorio meccanico e monitoraggio intensivo delle funzioni vitali”.

Nella nota del Pediatrico si legge poi: “Per garantire il massimo rispetto della famiglia in questo momento di grande delicatezza, non verranno rilasciate interviste da parte del personale dell’Ospedale. Il prossimo aggiornamento sarà diffuso domani mattina alle 11, salvo variazioni rilevanti dello stato clinico”.

Secondo le ultime ricostruzioni il bimbo – che secondo le informazioni è affetto da autismo – era seguito da un docente di sostegno, che però era assente a scuola per malattia. Per questo sarebbe stato affidato a un altro docente e un’operatrice socio assistenziale che lo avrebbero perso di vista per pochi istanti. Il piccolo sarebbe salito al piano superiore rispetto alla classe e da lì ha raggiunto la finestra. Non è ancora chiaro se la porta del terrazzo fosse aperta o socchiusa e per quale motivo. Una testimone all’esterno lo ha visto scavalcare la balaustra e cadere nel vuoto: subito dopo aver visto il bambino, la donna ha accusato un malore, e sotto choc è stata a sua volta accompagnata in ospedale.

Ieri l’ufficio scolastico regionale, su indicazione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ha avviato un’ispezione per valutare il rispetto delle procedure e la gestione della sicurezza negli ambienti scolastici. “Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova, dove un bambino è precipitato da una finestra ed è ora ricoverato in gravi condizioni al Pediatrico Gaslini – ha dichiarato ieri Valditara -. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto”.