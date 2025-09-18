Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:43

Bimbo di 7 anni cade dal secondo piano di una scuola di Genova: è gravissimo. Valditara invia gli ispettori

di F. Q.
Sul posto è arrivata un'eliambulanza per portare il bambino, in codice rosse, all'ospedale Gaslini del capoluogo ligure. Passante sotto choc dopo aver assistito alla caduta
Bimbo di 7 anni cade dal secondo piano di una scuola di Genova: è gravissimo. Valditara invia gli ispettori
Icona dei commenti Commenti

Un bambino di 7 anni è precipitato dal secondo piano della scuola de Amicis di Genova, nel quartiere Voltri, intorno a mezzogiorno. Il piccolo, caduto da circa tre metri di altezza, è in gravi condizioni ed è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale. Per permettere l’arrivo del mezzo è stata bloccata la circolazione del traffico e il casello autostradale di Genova Prà in entrambe le direzioni. Il bimbo è ora all’ospedale Gaslini del capoluogo ligure, dove è ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno fatto sapere che le conseguenze per la caduta sono gravissime. A chiamare i soccorsi è stata una passante che ha assistito alla scena del bimbo che cadeva dalla finestra. La donna è stata soccorsa e trasportata sotto choc all’ospedale Villa Scassi. Indagini della polizia sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

“Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova, dove un bambino è precipitato da una finestra ed è ora ricoverato in gravi condizioni al Pediatrico Gaslini. In questo momento il mio pensiero è rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto” ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Proprio su indicazione del ministro il direttore dell’ufficio scolastico regionale disporrà a breve una ispezione per fare piena luce sulle dinamiche del caso. La Polizia di stato è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, un testimone avrebbe assistito alla scena. L’assessora comunale alla scuola Rita Bruzzone si è recata nell’edificio scolastico dove è avvenuto l’incidente.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione