I cittadini veneti voteranno per le elezioni regionali domenica 23 e lunedì 24 novembre. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato il decreto che stabilisce la data del voto per il rinnovo del consiglio e del presidente della regione. “Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7.00 del mattino fino alle 23.00 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7.00 del mattino alle 15.00”, annuncia Zaia in una nota.

Negli stessi giorni, 23 e 24 novembre, si voterà anche per eleggere il presidente di regione Campania e, probabilmente, Puglia.