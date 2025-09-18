Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 12:59

Elezioni regionali Veneto: si vota domenica 23 e lunedì 24 novembre

di F. Q.
Negli stessi giorni, 23 e 24 novembre, si voterà per eleggere anche il presidente di regione Campania e, probabilmente, Puglia
Elezioni regionali Veneto: si vota domenica 23 e lunedì 24 novembre
Icona dei commenti Commenti

I cittadini veneti voteranno per le elezioni regionali domenica 23 e lunedì 24 novembre. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato il decreto che stabilisce la data del voto per il rinnovo del consiglio e del presidente della regione. “Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7.00 del mattino fino alle 23.00 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7.00 del mattino alle 15.00”, annuncia Zaia in una nota.

Negli stessi giorni, 23 e 24 novembre, si voterà anche per eleggere il presidente di regione Campania e, probabilmente, Puglia.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione