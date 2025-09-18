Una rete di “diplomifici” con un centro a Bologna e scuole tra Marche e Campania. La Guardia di Finanza del capoluogo emiliano ha sequestrato il centro studi “Forma Mentis”, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione degli studenti per l’esame di maturità. Il centro, secondo l’ipotesi della procura, avrebbe assicurato ai propri iscritti il superamento della maturità pagando 6mila euro, appoggiandosi ad alcune scuole paritarie compiacenti.

La presunta organizzazione criminale sotto indagine è formata da 10 persone. Secondo gli investigatori, che si sono concentrati sull’anno scolastico 2023-24, il gruppo si avvaleva di “broker” che promuovevano gli istituti paritari verso cui indirizzare gli studenti bolognesi, per ottenere il diploma di maturità in maniera facile e veloce. Venivano poi prodotte false attestazioni di percorsi per competenze trasversali e orientamento (Pcto), ai fini dell’ammissione agli esami. Venivano inoltre rilasciate false auto-dichiarazioni di domicili in comuni della Campania, per dimostrare una regolare frequenza in scuole della regione. Il gruppo redigeva poi i compiti scritti dagli studenti, con l’obbligo di non indicare la data, per poter consentire all’istituto paritario di gestire meglio le presenze. E predisponeva le pagelle con false attestazioni rese dai dirigenti scolastici coinvolti.

Tra i reati contestati agli organizzatori, ci sono l’associazione a delinquere, la corruzione e il falso ideologico. Il sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari riguarda, oltre al centro bolognese (con un’unità locale a Firenze), anche una scuola paritaria nel Napoletano e una società a Bologna. Sono stati poi confiscati 90mila euro.