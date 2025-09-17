Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:51

“Vicinanza al popolo di Gaza che continua a vivere nella paura. Serve un cessate il fuoco”: le parole di Papa Leone

di F. Q.
Icona dei commenti (2)
Nella sua udienza generale settimanale, Papa Leone XIV ha espresso solidarietà alla popolazione di Gaza
Icona dei commenti Commenti

Nella sua udienza generale settimanale, Papa Leone XIV ha espresso solidarietà alla popolazione di Gaza, che “continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre”. “Davanti al Signore Onnipotente che ha comandato, non ucciderai, e al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire. Rinnovo l’appello al cessato il fuoco – ha aggiunto il Papa -, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione