“Certo, nella vita bisogna saper rischiare. Tu hai mai rischiato? Una volta sì, ho portato il Garpez sul podio a Misano”. Ce lo immaginiamo così Marco Bezzecchi sabato sera, parlando con gli amici, dopo aver portato al Gp di San Marino il Garpez, la famosa scultura in legno a forma di gamba, creata per il film Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il pilota 26enne ha infatti festeggiato così la vittoria nella sprint a Misano, dove ha approfittato della caduta di Marc Marquez (che ha poi vinto la gara lunga della domenica, con Bezzecchi secondo) per trionfare in quello che si può considerare un Gp di casa per gli italiani.

Dopo il traguardo, il campione riminese ha sollevato la gamba come fosse una coppa e l’ha portata in giro per tutto il circuito intitolato a Marco Simoncelli. “Sono da sempre un grande fan del trio (Aldo, Giovanni e Giacomo, ndr) – ha poi spiegato a Sky Sport nel post gara sprint – e cito spesso le loro battute con i ragazzi nel box. Così mi è venuta l’idea: Garpez non poteva che diventare GarBEZ“. Un tributo riportato sul casco, realizzato per l’occasione in “legno” come la mitica gamba del film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Poi l’esultanza già iconica. Una gag che sembrava finita lì e invece no: Bezzecchi ha spiegato tutto anche al canale ufficiale della MotoGP in lingua inglese e da lì su X si sono scatenate discussioni su dove trovare il film sottotitolato per poterlo vedere. “Quello con i sottotitoli in inglese su YouTube è arrivato a 10mila visualizzazioni in poche ore e i commenti sono tutti positivi”, scrive su Instagram la pagina @treuominieunsocial, tra le fanpage più importanti del trio comico italiano.

Guardando i commenti del video in questione, ce ne sono diversi degli ultimi tre giorni in lingua inglese. Tra quelli con più “mi piace” c’è un emblematico: “Marco Bezzechi brought me here” (“Mi ha portato qui Marco Bezzecchi“). E sotto sono presenti diversi commenti in risposta: “Anche a me”. Altri scrivono: “Thanks Marco Bezzecchi“, ringraziando il pilota per aver fatto scoprire anche all’estero uno dei film più iconici del cinema italiano. Ma c’è un commento tra i più lunghi e simpatici, sempre in lingua inglese, che ha catturato l’attenzione di diversi utenti: “Questa è la tipologia di film che immagino Rossi e la banda di Tavullia guardino. Lo dimostra la gamba di Bezzecchi sul podio”.