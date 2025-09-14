Il mondo FQ

MotoGp, Marc Marquez vince il gran premio di San Marino e si avvicina al nono titolo mondiale

Grande bagarre con Bezzecchi per la vittoria fino all'ultimo giro, ma a spuntarla è il campione spagnolo
Dopo l’errore di ieri nella sprint race, Marc Marquez trionfa al gran premio di San Marino. Questa volta Marco Bezzecchi si è dovuto arrendere allo strapotere dello spagnolo e accontentarsi di un secondo posto. A concludere il podio Alex Marquez, poi a seguire i due italiani del team VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Una corsa con molte cadute: Francesco Bagnaia (finito in ghiaia quando era in settima posizione), Bastianini, Rins, Acosta, Vinales, Ogura e Mir.

Nonostante il secondo posto Bezzecchi si è detto soddisfatto del weekend: “Questa è stata probabilmente la gara migliore della mia vita, perché sono stato competitivo per tutto il weekend, con la pole, la sprint e il secondo posto oggi. Sono molto felice – ha aggiunto – ho dato tutto per dare ai fan il migliore spettacolo possibile. Li ringrazio, sono stati fantastici”.

Con questa vittoria, Marquez sale a 11 trionfi stagionali. “Oggi ho dato tutto quello che avevo, dopo l’errore di ieri ho avuto ancora più concentrazione, energia e forza” ha confidato dopo la corsa. Non è ancora matematicamente campione del mondo, ma potrebbe riuscire nell’impresa nel prossimo weekend di gara in Giappone a Motegi (26-28 settembre). Per ottenere il nono titolo iridato Marquez dovrà conquistare tre punti in più del fratello Alex nella gara lunga.

