MotoGp a Misano, Bezzecchi vince la sprint race di casa. Tre italiani nelle prime quattro posizioni

Marco Bezzecchi vince la gara sprint del gran premio di Misano. Insieme al romagnolo dell’Aprilia ufficiale, sul podio sono saliti i ducatisti Alex Marquez , con il team Gresini, e Fabio Di Giannantonio, della VR46. Delusione, invece, per Marc Marquez: il dominatore assoluto del campionato è caduto al sesto giro ed è stato costretto al ritiro. In generale, i piloti italiani hanno confermato le ottime sensazioni delle prove libere: nel gran premio di casa, sono tre gli azzurri nelle prime quattro posizioni. Ma per tanti italiani che sorridono, ce ne sono altri due più sconfortati. Su tutti Francesco Bagnaia, ancora in crisi, che ha concluso la gara breve in tredicesima posizione. Ma anche Enea Bastiani, decimo e alle prese con il divorzio dal suo capo tecnico.

Per il momento, incrociando le dita, quello di Marco Bezzecchi è stato un weekend perfetto. Questa mattina ha firmato il giro più veloce nelle qualifiche: 88 millesimi di secondo in meno di A. Marquez, con un tempo di 1’30.134. Terzo a poco meno di un decimo (94 millesimi) Fabio Quartararo. Solo quarto posto per l’altro fratello Marquez e ottavo tempo per Bagnaia, che ancora non riesce a trovare il giusto feeling con la sua Ducati.

Partenza non delle migliori per il pilota dell’Aprilia, che si trova subito affiancato da Alex Marquez in vantaggio di traiettoria. Nonostante le difficoltà, resiste all’esterno e riesce a mantenere la testa della corsa. Impone anche un ritmo molto veloce che lo porta a commettere un errore in curva al quinto giro. Sbaglia che permette a M. Marquez, nel frattempo risalito in seconda posizione, di superarlo poco dopo in un cambio di direzione. Il pilota spagnolo, però, cade qualche curva dopo e finisce in ghiaia. Bezzecchi riprende così il comando della corsa che mantiene fino all’ultimo giro.

“Sapevo di averlo dietro, ho fatto due errori consecutivi, mi sono deconcentrato, lui mi ha passato ma sapevo che era al limite. Ho spinto subito, ma lui è scivolato”, ha detto Marco dopo il traguardo ai microfoni di Sky. Divertente la gara ma anche la celebrazione del pilota romagnolo, che ha impugnato una gamba in legno simile al celebre “Garpez” del film “Tre uomini e una gamba”. Bezzecchi aveva celebrato la pellicola anche con il casco che recava la scritta “GarBez” e la parziale citazione: “Il mio team con 30mila lire lo fa meglio”.