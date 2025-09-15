Il mondo FQ

Quindicenne denuncia violenza sessuale durante una festa di paese in Valle d’Aosta

di F. Q.
I fatti sarebbero avvenuti, nella notte tra sabato e domenica, in un comune della regione alpina. A dare l'allarme, sotto choc, è stata la stessa giovane
Era a una festa di paese quando sarebbe stata aggredita e costretta a subire una violenza sessuale. È quanto ha denunciato una quindicenne residente in Valle d’Aosta.

I fatti sarebbero avvenuti, nella notte tra sabato e domenica, in un comune della regione alpina. A dare l’allarme, sotto choc, è stata la stessa giovane che è poi stata trasportata in ospedale e sottoposta alle visite.

L’inchiesta è affidata ai carabinieri della compagnia di Saint-Vincent/Châtillon, i primi a intervenire e a raccogliere le informazioni attivando anche i servizi sanitari.

