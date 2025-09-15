Il mondo FQ

Si fa arrestare per tornare in Nigeria: non poteva pagare il biglietto aereo

Varese - L'uomo aveva già tentato di fasi arrestare nel marzo scorso fingendo di dare in escandescenza su un treno
Un cittadino nigeriano si è fatto arrestare per essere espulso dall’Italia e poter così riabbracciare i propri famigliari. La vicenda, riportata da La Prealpina, vede come protagonista un immigrato di 36 anni, residente nel varesotto. L’uomo, con un permesso di soggiorno temporaneo, non poteva sostenere la spesa del biglietto aereo per tornare in Nigeria e ha escogitato un piano per essere rimpatriato.

L’uomo inviava ai famigliari gran parte dei soldi che guadagnava mensilmente grazie alla Naspi che percepiva dopo aver lavorato a lungo come operaio in una fabbrica di Varese. Aveva il desiderio di ritornare nel suo Paese, ma non potendo permettersi il volo di rientro, ha studiato una soluzione alternativa.

Alla stazione ferroviaria di Varese, si è acceso uno spinello davanti agli agenti della Polfer in modo da attirare la loro attenzione. Quando poi è stato perquisito, gli hanno trovato un etto e mezzo di hashish. È così stato arrestato con l’accusa di spaccio e quando il giudice ha disposto l’espulsione ha esultato: “Benissimo sono contento“.

