Ultimo aggiornamento: 15:43

Gli servono soda caustica al posto dell’acqua al bar: uomo finisce in terapia intensiva

L'uomo è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza, con ustioni alla bocca e alla gola. Partite le indagini degli ispettori dell'Ats
Ordina la colazione al bar, ma al posto dell’acqua gli viene servita per errore soda caustica. A Monza un uomo è finito in terapia intensiva all’ospedale San Gerardo, con ustioni alla bocca e alla gola. È successo la mattina del 15 settembre, come reso noto da Ats Brianza. Il cliente è stato soccorso dalla moglie e dal personale del bar fino all’arrivo del 118.

Subito partite le indagini degli ispettori dell’agenzia di tutela della salute, che hanno disposto il sequestro del contenitore del detergente usato per le lavastoviglie dal quale è stata erroneamente prelevata la soda. La soda caustica, nota dal punto di vista chimico come idrossido di sodio, è una sostanza solubile fortemente corrosiva impiegata a livello industriale e nelle pulizie domestiche.

