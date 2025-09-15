La 26enne aveva denunciato le aggressioni nel 2018 ma il tribunale militare aveva archiviato il fatto come "tradizione e goliardia". Adesso, dopo sette anni, il pm del Tribunale di Latina ha chiesto un anno di reclusione per i commilitoni coinvolti

Il pm di Latina ha chiesto un anno per gli otto militari dell’Aeronautica militare accusati di atti di nonnismo, lesioni e violenza privata contro la pilota Giulia Schiff. I fatti risalgono al 2018, quando la vittima aveva denunciato quanto accaduto durante il “battesimo del volo” al 70esimo stormo all’aeroporto Comani di Latina Scalo. La donna aveva subito decine di frustate, era stata spinta contro l’ala di un aereo ed era stata gettata in piscina. Durante tutta la vicenda lei aveva ripetutamente chiesto ai colleghi di smettere. L’avvocato di parte civile, Massimiliano Strampelli, ha parlato di “imboscata” e ha chiesto 70mila euro di risarcimento, oltre all’anno di reclusione per i militari coinvolti.

Secondo le accuse del pm, riportate dal Corriere della Sera, “Giulia Schiff è stata costretta a subire contro la sua volontà quella pratica. La sua volontà è stata azzerata e spezzata. È stato un inferno“. “Per Giulia quel rito fu una via crucis ed un’imboscata tesa dai suoi colleghi per punirla – ha aggiunto l’avvocato – perché non era amata e c’erano motivi di risentimento nei suoi confronti”. La 26enne aveva denunciato, ma il tribunale militare aveva archiviato il fatto come “tradizione e goliardia”.

Elemento centrale del processo è il video girato durante il “battesimo del volo”. Nella registrazione si vede Schiff chiedere più volte di essere messa a terra e si sente anche una voce fuori campo commentare in romanesco: “La stanno a massacra”. “Sono bravi ragazzi – ha aggiunto il pm come riporta Ciociariaoggi.it – non sono criminali, gli auguro una brillante carriera, ma qui oggi dobbiamo giudicare se quella pratica sia lecita oppure no. Non ci si può divertire in questo modo”. Oggi Giulia Schiff, ha 26 anni, vive in Israele insieme al marito che ha conosciuto durante il periodo di arruolamento con le forze ucraine. Con lui ha avuto un bambino, Nathan Loris, nato cinque mesi fa a Venezia.