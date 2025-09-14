Elon Musk si è rivolto alla folla che ha partecipato alla marcia a Londra di estrema destra ‘Unite the Kingdom’ tramite collegamento video. Ha parlato con il leader della marcia, l’attivista di estrema destra Tommy Robinson, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon. Musk ha affermato che nel Regno Unito sono necessari uno “scioglimento del parlamento” e un “cambio di governo”. Ha poi aggiunto: “Penso davvero che ci debba essere un cambio di governo nel Regno Unito. Non si può: non abbiamo altri quattro anni, o quando ci saranno le prossime elezioni, ci vuole troppo. Bisogna fare qualcosa. Bisogna sciogliere il parlamento e indire nuove elezioni”. Musk ha continuato: “Il mio appello è al buon senso britannico, che è quello di guardarsi attentamente intorno e dire ‘Se continua così, in che mondo vivremo?'”.
