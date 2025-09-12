I fatti risalgono all'agosto 2021, quando la ragazza era in vacanza a Rimini. Il pubblico ministero aveva chiesto per il 54enne una condanna a 8 anni

Si trovava in vacanza in Riviera, sulla spiaggia, quando fu stuprata. Per la violenza sessuale su una 22enne milanese è stato condannato a 6 anni e mezzo dal Tribunale di Rimini un uomo di 54 anni, originario della provincia di Bologna. Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto per l’imputato una sentenza più dura, con una condanna a 8 anni.

Secondo le ricostruzioni, la ragazza si trovava con un’amica in vacanza a Cattolica nell’agosto 2021. Le due giovani avevano conosciuto un gruppo di coetanei in un locale sul lungomare e, dopo aver bevuto qualche drink, erano andate a stendersi sui lettini della spiaggia.

La 22enne era rimasta da sola dopo il ritorno in camera da parte dell’amica e si era addormentata sulla spiaggia risvegliandosi alle 5 del mattino in compagnia di uno sconosciuto. La ragazza ha immediatamente confidato la violenza subita all’amica e insieme era andate dai carabinieri. Gli esami effettuati in ospedale avevano confermato il racconto della vittima che, nei giorni successivi, aveva riconosciuto e segnalato alle autorità il 54enne. L’uomo faceva parte degli addetti alla sicurezza della spiaggia.