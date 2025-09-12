È stato diffuso un nuovo video riguardante l’omicidio di Charlie Kirk. La clip, diffusa dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Dps) dello Utah mostra il presunto assassino mentre corre sul tetto di un edificio scolastico e si dirige verso la zona boscosa dove le autorità hanno trovato la pistola.

Lo ha dichiarato il commissario del DPS Beau Mason in una conferenza stampa. Nelle immagini si vede il sospettato nell’angolo in alto a sinistra del tetto di una scuola, mentre corre dietro la parte superiore dell’edificio e verso l’angolo più a destra. Si vede il sospettato, ha spiegato Mason, scendere dall’edificio, lasciando impronte di mani che potrebbero contenere tracce di Dna e un’impronta di scarpe. Dopo essere sceso dal lato dell’edificio, lo si vede correre su un prato accanto a un parcheggio e dirigersi verso una zona boscosa nelle vicinanze.