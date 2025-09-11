Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:35

Tromba d’aria in Salento, lettini e sdraio spazzati via dalle raffiche di vento

di F. Q.
Icona dei commenti (2)
Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Lido Malibu a Torre San Giovanni
Icona dei commenti Commenti

La notte tra mercoledì e giovedì in Salento il maltempo ha causato molti disagi. Una tromba d’aria e un forte temporale hanno causato la caduta di numerosi alberi e devastato i lidi della costa, tra i quali il Lido Malibu a Torre San Giovanni. Uno dei gestoni dello stabilimento ha diffuso sui social le immagini della videosorveglianza che mostrano come le raffiche di vento hanno spazzato via tutto in pochi minuti.

Video Instagram lidomalibubeach

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione