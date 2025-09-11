La notte tra mercoledì e giovedì in Salento il maltempo ha causato molti disagi. Una tromba d’aria e un forte temporale hanno causato la caduta di numerosi alberi e devastato i lidi della costa, tra i quali il Lido Malibu a Torre San Giovanni. Uno dei gestoni dello stabilimento ha diffuso sui social le immagini della videosorveglianza che mostrano come le raffiche di vento hanno spazzato via tutto in pochi minuti.

Video Instagram lidomalibubeach