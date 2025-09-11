Il mondo FQ

Continuano i raid israeliani su Gaza City: le conseguenze di un attacco su un edificio – Video

di F. Q.
Le immagini del bombardamento tra il panico degli abitanti, il fumo e le macerie
Continuano i raid israeliani su Gaza City. Un altro edificio è stato bombardato tra il panico degli abitanti, il fumo e le macerie. L’esercito di Tel Aviv aveva emesso un avvertimento. Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera che il numero delle persone uccise negli attacchi israeliani nella Striscia nelle prime ore di giovedì è salito ad almeno 32, di cui 20 nella città principale. Tra le vittime ci sono anche 10 civili in fila per gli aiuti. Intanto, come rendono note le Idf, cinque divisioni – composte da decine di migliaia di soldati – sono pronte a partecipare alla prossima offensiva a Gaza City. La 36/ma divisione è stata ritirata da Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia e ora si sta preparando per l’imminente nuova offensiva.

