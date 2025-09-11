Il killer di Charlie Kirk “si è mimetizzato bene” tra gli studenti dell’Università dello Utah perché ”sembra essere in età universitaria”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Beau Mason, commissario del Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah, spiegando che c’è “un buon video” che ritrae il sospetto omicida. “Siamo fiduciosi nella nostra capacità di rintracciare quell’individuo”, ha aggiunto. “Se non riusciremo a identificarlo immediatamente, chiederemo aiuto al pubblico e ai media diffondendo le immagini” di cui le autorità sono in possesso, ha aggiunto Mason affermando che “stiamo facendo tutto il possibile per trovarlo”, ma “non siamo ancora sicuri di quanto sia arrivato lontano”. Intanto in Rete circolano diversi video che ritraggono il presunto killer: uno in cui è appostato sul tetto, in attesa di fare fuoco, e uno in cui fugge, subito dopo aver sparato in direzione di Kirk.

Video X