Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 17:39

Omicidio Kirk, il video del presunto killer sul tetto: prima è appostato dietro un cornicione, poi la fuga

di F. Q.
Icona dei commenti (3)
Per il commissario del Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah l'uomo "si è mimetizzato bene"
Icona dei commenti Commenti

Il killer di Charlie Kirk “si è mimetizzato bene” tra gli studenti dell’Università dello Utah perché ”sembra essere in età universitaria”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Beau Mason, commissario del Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah, spiegando che c’è “un buon video” che ritrae il sospetto omicida. “Siamo fiduciosi nella nostra capacità di rintracciare quell’individuo”, ha aggiunto. “Se non riusciremo a identificarlo immediatamente, chiederemo aiuto al pubblico e ai media diffondendo le immagini” di cui le autorità sono in possesso, ha aggiunto Mason affermando che “stiamo facendo tutto il possibile per trovarlo”, ma “non siamo ancora sicuri di quanto sia arrivato lontano”. Intanto in Rete circolano diversi video che ritraggono il presunto killer: uno in cui è appostato sul tetto, in attesa di fare fuoco, e uno in cui fugge, subito dopo aver sparato in direzione di Kirk.

Video X

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione