Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha abituato tutti a diversi colpi di scena negli ultimi anni. Motivo per cui nella giornata di martedì 9 settembre la sua visita a Palazzo Chigi ha stimolato la fantasia dei tanti presenti sul posto. Ecco perché Il Foglio, tra le diverse supposizioni fatte, aveva anche ipotizzato un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, appena rientrata dal viaggio a New York con la figlia, per ascoltare una proposta di candidatura a presidente della Regione Campania in vista delle prossime elezioni.

A smentire tutto è però stato proprio l’attuale patron del Napoli, con un suo solito tweet su X. “Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto. Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due “C” che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio“. Smentita dunque la suggestione De Laurentiis candidato. Il patron del Napoli ha davvero incontrato la presidente del Consiglio, ma al centro del loro faccia a faccia ci sarebbero state questioni calcistiche e cinematografiche.

In Campania la data del voto non è ancora stata fissata, ma dovrebbe svolgersi a metà novembre. Il presidente uscente Vincenzo De Luca non si potrà più candidare dopo la bocciatura della legge regionale da parte della Consulta. Il candidato del centrosinistra sarà Roberto Fico, ex presidente della Camera e figura di punta del M5s. Non si sa ancora ufficialmente chi sarà il rivale del centrodestra e per questo era emersa anche la figura di De Laurentiis. Non che il tema calcio sia meno scottante. Da tempo De Laurentiis invoca una riforma della Serie A – vorrebbe le 16 squadre – e della Lega Calcio, ma anche una “liberalizzazione” del pallone da parte della politica.