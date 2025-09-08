Nessun volo di Stato, ma un week end a New York come regalo di compleanno per la figlia. Un viaggio compiuto con un aereo di linea, a differenza di quanto si lasciava implicitamente immaginare. È in questo modo che Giorgia Meloni ha trascorso il fine settimana. A spiegarlo è direttamente Palazzo Chigi, intervenuto con una nota per rispondere all’interrogazione di Italia Viva sull’assenza di Giorgia Meloni agli eventi clou dello scorso weekend in Lombardia: dal Forum di Cernobbio alla camera ardente di Giorgio Armani, passando per il Gran premio di Formula 1 a Monza. “La Presidente del Consiglio dei ministri” intende “chiarire le ragione per le quali non si sia recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso? Intende chiarire se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di stato o in Puglia?”. ha scritto il senatore Enrico Borghi, vicepresidente del piccolo partito renziano. “Non si può, infatti, non esprimere – spiega Borghi – un certo stupore nell’osservare come la Presidente del Consiglio dei Ministri non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza”, sostiene ancora Borghi.

E siccome è proprio in questo week end che a New York si è giocata la finale degli Us Open tra Jannick Sinner e Carlos Alcaraz, è impossibile non volare con la memoria al 2015 quando Matteo Renzi raggiunse la Grande Mela con il volo di Stato per presenziare alla finale tutta italiana tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci. E infatti bastano poche ore a Palazzo Chigi per preparare una nota di fuoco. “Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano ‘misteri’ sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre. Il Presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all’andata e al ritorno, perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private“. La premier annuncia anche l’intenzione di passare alle maniere forti: le querele. “Il Presidente Meloni – prosegue Chigi – intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito”.