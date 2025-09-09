Il mondo FQ

Esplosione in una fabbrica di fuochi a Pianura: il momento dello scoppio vicino alle case

Il video del momento dello scoppio: diversi feriti tra i soccoritori
Il fumo, poi un doppio boato e le fiamme mentre si alza un’alta colonna di fumo grigio a pochi metri dalle case. Sono impressionanti le immagini dell’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nel quartiere Pianura, a Napoli, avvenuta nel pomeriggio di martedì provocando diversi feriti tra vigili del fuoco e carabinieri – e nessuna vittima, diversamente da quanto appreso dalle agenzie di stampa in un primo momento – che erano intervenuti nella struttura per tentare di limitare un incendio. La dinamica della doppia esplosione è chiara da alcuni video registrati dagli abitanti della zona.

Video dal gruppo Facebook “Sei di Pianura se…”

