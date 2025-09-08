Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 9:59

A Roma “in 30mila” in piazza per Gaza: “Se toccano la Flotilla blocchiamo tutto”

di Angela Nittoli
Una folla oceanica che da piazza Vittorio ha raggiunto Porta San Paolo portando fiaccole, cartelli e sventolando bandiere [Video]
Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Roma per difendere ancora una volta la Palestina e chiedere la fine degli attacchi a Gaza da parte di Israele. Una folla oceanica che da piazza Vittorio ha raggiunto Porta San Paolo portando fiaccole, cartelli e sventolando bandiere. “Noi siamo l’equipaggio di terra della Flotilla – urla al microfono Giorgina Levi, del Global Movement to Gaza, il movimento che ha organizzato la missione della Global Sumud Flotilla – siamo noi che soffiamo il vento delle vele e oggi a Roma siamo oltre 30 mila“.

In piazza anche il sindacato Usb che ha ribadito la volontà, in caso l’equipaggio della Sumud Flotilla venisse “toccato”, di bloccare tutto il Paese, come già annunciato dai portuali di Genova. Alla manifestazione, organizzata dagli attivisti della Global Sumud Flotilla, hanno aderito diverse realtà, associazioni e liberi cittadini, che una volta raggiunto il Colosseo si sono seduti a terra e hanno osservato un minuto di silenzio. Il corteo ha poi raggiunto Porta San Paolo intorno alle 21:30.

