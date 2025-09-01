Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:14

“Se Israele tocca i nostri ragazzi, blocchiamo tutto”: il discorso del camallo a Genova prima della partenza della Sumud Flotilla

di F. Q.
Icona dei commenti (4)
L'intervento alla vigilia della partenza delle quattro imbarcazioni dirette a Catania
Icona dei commenti Commenti

Oltre 4omila persone, a Genova, hanno accompagnato la partenza delle quattro imbarcazioni dirette a Catania per la spedizione umanitaria a Gaza, la Global Sumud Flotilla. Dal palco è intervenuto, tra gli altri, Riccardo Rudino, Calp e lavoratore portuale: “Qui dev’essere chiaro a tutti un punto. Quando le imbarcazioni arriveranno vicino alla Striscia di Gaza, a metà settembre, se perdiamo il contatto con le nostre barche anche solo per 20 minuti, blocchiamo tutto. Blocchiamo l’Europa, le strade, le scuole. Da qui all’anno partono 13-14mila container per Israele. Bene, non uscirà più un chiodo”.

Video Unione sindacala di base/Instagram

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione