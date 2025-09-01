Oltre 4omila persone, a Genova, hanno accompagnato la partenza delle quattro imbarcazioni dirette a Catania per la spedizione umanitaria a Gaza, la Global Sumud Flotilla. Dal palco è intervenuto, tra gli altri, Riccardo Rudino, Calp e lavoratore portuale: “Qui dev’essere chiaro a tutti un punto. Quando le imbarcazioni arriveranno vicino alla Striscia di Gaza, a metà settembre, se perdiamo il contatto con le nostre barche anche solo per 20 minuti, blocchiamo tutto. Blocchiamo l’Europa, le strade, le scuole. Da qui all’anno partono 13-14mila container per Israele. Bene, non uscirà più un chiodo”.
Video Unione sindacala di base/Instagram