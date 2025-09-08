Il mondo FQ

Un altro palazzo colpito dall’esercito israeliano a Gaza City – Video

Dopo i due grattacieli abbattuti venerdì e sabato. Per le Idf erano "basi di Hamas"
L’esercito israeliano ha raso al suolo un edificio residenziale a Gaza City, a seguito di due ordini di evacuazione precedenti. Secondo l’agenzia di protezione civile palestinese, non sarebbero state registrate vittime. L’edificio, situato in un quartiere densamente popolato, è stato completamente abbattuto. Le immagini dell’attacco.

