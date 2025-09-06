La Israel Defense Forces ha diffuso un video che mostra un’esercitazione di difesa costiera condotta dalla Israeli Navy insieme alla Northern Brigade della Gaza Division. L’addestramento è stato organizzato in vista della possibile comparsa al largo della nuova Global Sumud Flotilla, composta da circa 20 imbarcazioni con 350 attivisti pro-Palestina, tra cui Greta Thunberg a bordo del MY Sirius.

Il filmato, pubblicato anche su YouTube nel canale dell’Idf, evidenzia l’addestramento a uno scenario complesso, in cui un numero elevato di imbarcazioni potrebbe mettere sotto pressione le capacità di interdizione israeliane, e che le forze navali sembrano prepararsi anche a un’eventualità di conflitto diretto. La marina dispone di sette Shaldag Class e 18 Super Dvora Class per il pattugliamento costiero, oltre a 15 Sa’ar Class con missili, alcune delle quali però già impegnate nel Mar Rosso e lungo le coste libanese e di Gaza. La marina israeliana ha arrestato l’ultima flottiglia a giugno, portando i passeggeri ad Ashdod prima di espellerli. Stavolta il ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin chiede che chiunque venga arrestato sia sottoposto a pene detentive, come aveva già proposto il ministro per la Sicurezza Ben-Gvir. La risposta israeliana dovrà almeno cercare di evitare che simili missioni possano replicarsi.

Intanto Global Sumud Flotilla non partirà più il 7 settembre dalla Sicilia, come previsto. Questo per rispettare i tempi tecnici delle navi che arriveranno da Tunisia e Barcellona, fanno sapere gli organizzatori. Maria Elena Delia, la portavoce della delegazione, dice che è tutto pronto, “ma dobbiamo capire che la dimensione della nostra missione è globale, non nazionale. Le partenze dalla Sicilia avverranno in concerto con il resto della Flotilla. Non possiamo indicare con esattezza una data di partenza”. Gli organizzatori fanno sapere che la mobilitazione nazionale di Roma, con la fiaccolata di domenica 7 settembre che partirà da piazza Vittorio e arriverà a Piramide, programmata per le 19:00, è confermata.