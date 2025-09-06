Il bimbo è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. La Procura ha sequestrato l'area comunale

Era insieme ai genitori in un parco giochi di Vibo Valentia quando è stato schiacciato da una trave alla quale si era appoggiato. Il bambino di 3 anni è rimasto gravemente ferito ed è in gravi condizioni. Subito soccorso dai presenti, è stato portato in ospedale dai sanitari del 118. Il piccolo, dopo un delicato intervento, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne riportate. La trave, ceduta improvvisamente, lo ha colpito all’addome e al torace.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sull’incidente e disposto il sequestro dell’area, di proprietà comunale, allo scopo di accertare eventuali responsabilità.