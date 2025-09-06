Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:14

Incidente in galleria, autostrada del Sole chiusa fra Bologna e Firenze. Poi la riapertura

di F. Q.
Il traffico è deviato sull'A1 Panoramica dove Autostrade consiglia di uscire a Pian del Voglio e rientrare a Badia sulla A1 Direttissima
L’Autostrada del Sole è stata chiusa per alcune ore fra Bologna e Firenze, nel tratto della direttissima tra il bivio con la Panoramica e Badia, verso Firenze. Un incidente avvenuto al km 2 e 100, nel quale sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due vetture nella galleria Rioveggio sud, ha costretto a interrompere la circolazione. Il tratto è stato riaperto poco prima delle 11.
Attualmente, si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano particolari problemi al traffico verso Firenze.

