Ultimo aggiornamento: 12:38

“Truppe Nato in Ucraina? Obiettivi legittimi dell’esercito russo”: il video con le parole di Putin

di F. Q.
Lo ha detto il presidente russo durante la sessione plenaria dell’East Economic Forum
Le truppe Nato, nel caso in cui comparissero in Ucraina, diventerebbero obiettivi legittimi per l’esercito russo. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, durante la sessione plenaria dell’East Economic Forum. “Per quanto riguarda i possibili contingenti militari in Ucraina, questo è uno dei motivi principali per attirare l’Ucraina nella Nato. Pertanto, se alcune truppe dovessero comparire lì, specialmente ora, durante le operazioni militari, partiremo dal presupposto che questi saranno obiettivi legittimi da distruggere”, ha affermato Putin

