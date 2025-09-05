Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:53

Il video della stazione di Pisa occupata: i manifestanti pro-Gaza entrano al binario uno

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
La circolazione dei treni è stata interrotta per ore
Icona dei commenti Commenti

Centinaia di manifestanti pro-Palestina hanno bloccato la circolazione dei treni alla stazione di Pisa. Le persone si sono staccate da un corteo di circa 1500 manifestanti scesi in piazza per sostenere l’iniziativa della Global Sumud Flotilla. Il corteo ha attraversato pacificamente il centro fino a raggiungere la stazione. Raggiunta la piazza, centinaia di manifestanti sono entrati dentro la stazione occupando il primo binario. La circolazione dei treni è stata interrotta per ore.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione