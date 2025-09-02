Il mondo FQ

Protesta contro Trump a New York: “Non protegge i lavoratori, non siamo soddisfatti delle sue politiche”

di F. Q.
La manifestazione nel giorno del Labor Day
Centinaia di persone si sono radunate fuori dalla Trump Tower a New York per difendere i diritti dei lavoratori e criticare le politiche di Donald Trump. “Siamo qui per assicurarci che il presidente Trump si renda conto che molti di noi non sono soddisfatti delle sue decisioni”, ha dichiarato Jill Pitman, negoziatrice dei sindacati. “Molti di noi lo vorrebbero fuori dalla Casa Bianca perché non protegge la classe media e non protegge i lavoratori”.

