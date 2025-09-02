Il mondo FQ

Letame davanti al tribunale di Ancona e insulti ai magistrati: “Mafiosi, infami”

di F. Q.
Le offese sui volantini associate ai cognomi di diversi magistrati. Riferimenti ad "archiviazioni", "falsificazione verbale d’udienza" e "trafugamento memoria difensiva"
Una palata di letame, con attaccati dei volantini anonimi pieni di insulti verso i magistrati, è stata abbandonata martedì mattina ad Ancona, fuori dal tribunale ordinario di corso Mazzini. Erano le 10.45 quando avvocati e utenti si sono imbattuti nel concime entrando a Palazzo di Giustizia. Tre i volantini scritti al computer con insulti riportati a mano: ad esempio “mafiosi, infami”, a cui sono stati associati i cognomi di diversi magistrati dorici.

I fogli citano il tribunale di Ancona e di Venezia, con riferimenti a “falsificazione verbale d’udienza” e “trafugamento memoria difensiva”, seguiti da parole come “spazzatura” e “archiviazione” e la frase “viva la Repubblica delle banane”. Il personale di polizia giudiziaria del tribunale è uscito per controllare, avvisando la presidente del palazzo di giustizia. Sul posto era attesa la Polizia scientifica per i rilievi. Saranno visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori del gesto.

