Alla serata della Coldiretti parte “Faccetta nera”: il video. E la sezione di Benevento: “Era una playlist automatica”

Una serata fatta di incontri, cibo e musica. Già, la musica. Quella che ha scatenato le polemiche all’evento organizzato dalla Coldiretti e ospitato nella centralissima piazza IV Novembre, esattamente davanti alla Rocca dei Rettori, a Benevento. Come si vede nel video, diffuso da Radio Città Benevento, a un certo punto dallo stand di Coldiretti è partita “Faccetta nera”. La canzone, tra lo stupore di alcuni presenti, è risuonata a lungo, e dal filmato non sembra che nessuno avesse intenzione di interromperla. Anzi. Tuttavia la sezione locale dell’associazione degli agricoltori ha preso le distanze, sostenendo si trattasse di una “playlist automatica” e che “i presenti sono intervenuti tempestivamente interrompendo immediatamente la diffusione dell’audio”. Critica Sinistra italiana: “Non basta la presa di distanza di Coldiretti da questo episodio inquietante. Non si può derubricare il deplorevole fenomeno della Coldiretti ad una sorta di malcelato goliardismo. Non è più tempo di giocare a nascondino con la storia. Ogni istituzione deve impegnarsi ancora di più a promuovere i valori dell’antifascismo nella nostra memoria collettiva”.