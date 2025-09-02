Alla serata della Coldiretti parte “Faccetta nera”: il video. E la sezione di Benevento: “Era una playlist automatica”

Una serata fatta di incontri, cibo e musica. Già, la musica. Quella che ha scatenato le polemiche all’evento organizzato dalla Coldiretti e ospitato nella centralissima piazza IV Novembre, esattamente davanti alla Rocca dei Rettori, a Benevento. Come si vede nel video, diffuso da Radio Città Benevento, a un certo punto dallo stand di Coldiretti è partita “Faccetta nera”. La canzone, tra lo stupore di alcuni presenti, è risuonata a lungo, e dal filmato non sembra che nessuno avesse intenzione di interromperla. Anzi. Tuttavia la sezione locale dell’associazione degli agricoltori ha preso le distanze, sostenendo si trattasse di una “playlist automatica” e che “i presenti sono intervenuti tempestivamente interrompendo immediatamente la diffusione dell’audio”. Critica Sinistra italiana: “Non basta la presa di distanza di Coldiretti da questo episodio inquietante. Non si può derubricare il deplorevole fenomeno della Coldiretti ad una sorta di malcelato goliardismo. Non è più tempo di giocare a nascondino con la storia. Ogni istituzione deve impegnarsi ancora di più a promuovere i valori dell’antifascismo nella nostra memoria collettiva”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione