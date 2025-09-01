È rientrata all’alba di oggi in porto a Barcellona la spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla salpata domenica dalla città spagnola per portare aiuti umanitari a Gaza. A causare il rientro della grande flotta civile internazionale è stato il maltempo che si è abbattuto sul nordest della Spagna. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli equipaggi che trasportano oltre 300 attivisti, fra cui Greta Thunberg. La sosta forzata ha consentito ai promotori dell’iniziativa umanitaria ulteriori modifiche alle imbarcazioni che compongono il gruppo. La Flotilla aveva preso il mare alle 15 di ieri, domenica 31 agosto, alla volta della Tunisia, ma dopo diverse ore di navigazione, le condizioni proibitive del mare hanno costretto gli equipaggi al rientro in Spagna. La nuova partenza si attende la fine della tempesta.

“A causa delle condizioni meteorologiche pericolose, abbiamo effettuato una prova in mare e poi siamo tornati in porto per far passare il temporale. Ciò ha comportato un ritardo nella nostra partenza per evitare di correre rischi con le barche più piccole. Affrontando venti superiori ai 30 nodi e la natura imprevedibile del Mediterraneo, abbiamo preso questa decisione per dare priorità alla sicurezza e al benessere di tutti i partecipanti e per proteggere il successo della nostra missione”: si legge in una nota diffusa dal Global Sumud Flotilla.

Quelle dalla città spagnola, insieme alle navi con 300 tonnellate di aiuti partite da Genova, sono le prime imbarcazioni che hanno levato l’ancora per la missione verso Gaza: il 4 settembre altre navi partiranno da Tunisia, Grecia e Sicilia e tutte si incontreranno in acque internazionali, dove proseguiranno il loro viaggio per arrivare sulle coste della Striscia a metà settembre. In totale, la flotta conterà circa 50 imbarcazioni provenienti da tutta Europa e 500 tra attivisti, politici e volontari da 44 Paesi. Non è ancora chiaro se il ritardo nella tabella di marcia delle imbarcazioni spagnole provocherà, conseguentemente, un breve slittamento dell’intera missione.