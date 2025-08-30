Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 11:20

Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (12)
Il videomessaggio di Giuseppe Conte per l'iniziativa per Gaza
Icona dei commenti Commenti

Giuseppe Conte, in un video pubblicato sui social, ha elogiato la Global Sumud Flotilla, definendola una “straordinaria reazione dal basso contro l’orrore dell’indifferenza internazionale di fronte al genocidio in corso a Gaza”. Il leader del M5s ha annunciato che il Movimento ha pensato di destinare “un milione di euro dal taglio dei nostri stipendi da parlamentari e consiglieri regionali ad azioni importanti per la popolazione palestinese con Music for Peace, nell’ambito della Global Sumud Flotilla che parte per Gaza”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione