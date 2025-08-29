A pochissimi giorni dalla fine del calciomercato, in casa Roma tiene ancora banco la questione esterno d’attacco e nello specifico quella di Jadon Sancho. Una telenovela che va avanti ormai da mesi e che non si è ancora risolta. Motivo per cui alla vigilia della sfida contro il Pisa – dopo la vittoria all’esordio contro il Bologna – Gian Piero Gasperini ha perso la pazienza alla domanda sull’esterno inglese. “Che risposta ha dato? Non lo so, se hai il numero chiamalo. Sapete tutto, avete scritto di tutto e di più. Non so in questi giorni i margini. Non bisogna pregare mai nessuno”, ha spiegato l’allenatore giallorosso.

Alla base della domanda e poi della conseguente risposta di Gasperini, ci sarebbe l’opera di convincimento che il tecnico ex Atalanta avrebbe provato nei confronti di Sancho con alcune chiamate. L’attuale giocatore del Manchester United non è però convinto della destinazione e non ha ancora dato una risposta definitiva. “È sicuramente una possibilità, ma è anche un’opportunità enorme per loro. Se si ragiona così diventa un vantaggio per tutti, altrimenti no. Se lo capisce ha senso, altrimenti resterà dov’è”.

Calciomercato Roma, da George all’idea Dominguez: il punto

Da capire adesso quale sarà il futuro di Jadon Sancho, obiettivo della Roma da diverso tempo. Intanto il club giallorosso pensa a delle alternative, tra cui Tyrique George, esterno di 19 anni del Chelsea. La Roma ha già presentato un’offerta ma sul calciatore c’è anche il Bayern Monaco, che però lo vorrebbe in prestito. Intanto Massara sta vagliando altre possibili soluzioni, tra cui Benjamìn Dominguez del Bologna: esterno argentino di 22 anni, ha mostrato buona tecnica e rapidità nella passata stagione. Su di lui c’è anche il Lione. Nel frattempo è arrivato nella Capitale il difensore polacco classe 2005 Jan Ziolkowski, che è pronto a diventare un nuovo giocatore del club giallorosso. Al Legia Varsavia andranno 6 milioni di euro.