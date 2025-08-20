Il mondo FQ

Roma e Manchester “alleate” per Sancho, ma il calciatore tentenna. E Bailey può essere decisivo per l’affare

I due sono amici e il nuovo arrivo giallorosso potrebbe convincerlo a venire in Italia: c'è accordo tra i due club
Meno di due settimane alla fine del calciomercato e diverse squadre di Serie A cercano le ultime pedine per completare la rosa. Tra queste c’è la Roma di Gian Piero Gasperini, che dopo aver chiuso Leon Bailey, non si ferma e vuole regalare anche il colpo Sancho alla città. Quello che sembrava un sogno fino a qualche settimana fa, oggi in realtà è una trattativa concreta e possibile. Un affare che probabilmente sarebbe già chiuso se Sancho avesse già dato l’ok definitivo.

Il via libera del calciatore è un ostacolo importante, ma i giallorossi continuano a lavorare per ottenerlo. Con pazienza, ma non troppa. Perché la Roma non aspetterà all’infinito. Ciò che però dà fiducia è l’intesa raggiunta tra i club, che ormai sono “alleati” per la buona riuscita della trattativa. Sancho sarebbe sicuramente un arrivo di spessore per Gasperini, che vede nell’inglese un interprete perfetto per il suo 3-4-2-1.

Accordo Roma-United per Sancho: il calciatore dice no

Gian Piero Gasperini vuole soltanto Jadon Sancho. In una Roma che con gli arrivi dal mercato ha quasi completato l’organico a disposizione dell’ex Atalanta, Sancho sarebbe la classica ciliegina sulla torta. L’allenatore ha provato a convincerlo in videocall, ma non è bastato. L’inglese non è convintissimo e continua a prendere tempo. La Roma non ha perso le speranze, ma non attenderà all’infinito. Motivo per cui adesso sta provando a spingere per chiudere. Il club giallorosso ha anche l’accordo con il Manchester United sulla base di 19 milioni più 5 di bonus, una cifra che accontenterebbe tutti.

Il calciatore prende tempo e il suo entourage non è soddisfatto delle commissioni che gli spetterebbero. La Roma ha offerto al ragazzo un quinquennale da 5 milioni più diversi bonus ma alla richiesta di 11 milioni di commissioni da parte degli agenti non ha potuto dire sì. C’è attesa per capire cosa faranno adesso i Friedkin. La sensazione è che sarà una trattativa che si protrarrà fino a fine mercato. E intanto c’è anche un alleato speciale: si tratta di Leon Bailey, nuovo acquisto giallorosso. I due sono amici (ci sono diverse foto sul web che li ritraggono insieme) e il giamaicano starebbe lavorando anche per convincere Sancho a vestire giallorosso. Un dettaglio che può sembrare banale, ma l’opera di convincimento di tutte le parti in causa alla fine potrebbe essere decisiva per vedere Jadon Sancho nella Capitale.

