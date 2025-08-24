La Roma si diverte e poi mostra i muscoli: Bologna ko. Gasperini: “Aver saputo soffrire è un bel segnale”

Un gol di Wesley nel secondo tempo: è quanto è bastato alla Roma per battere il Bologna e cominciare con il piede giusto la Serie A 2025/26. Il bel gioco e l’intensità arriveranno. Ma per i giallorossi di Gasperini era fondamentale cominciare con i tre punti. Per più motivi. In primis perché contro una diretta concorrente, in secondo luogo perché dare un boost di entusiasmo a un Olimpico già di per sé caloroso era importante. E infatti alla fine sono arrivati applausi. Non una cosa da poco, sapendo quanto esigente sia il pubblico di fede romanista.

“Un bel voto va a tutti i giocatori perché è sempre la prima gara – ha dichiarato sorridente Gasperini a fine partita -. Poteva essere complicata e invece siamo partiti con il piglio giusto, contro una squadra difficile come il Bologna, abbiamo giocato un’ottima partita e questo ci dà fiducia per il futuro”. La Roma ha iniziato la prima mezz’ora in pieno stile Atalanta: intensa, corta, aggressiva. Ferguson ha subito avuto due chance, ma non è riuscito a sfruttarle. Così come Wesley. Poi il ritmo è inevitabilmente calato, ma è lì che si è vista la “vecchia” Roma.

Dybala e compagni hanno saputo adattarsi alla situazione e hanno ugualmente portato la vittoria a casa grazie a una rete di Wesley, bravo a sfruttare un pallone vagante. A decidere la partita è stato un esterno. Marchio di fabbrica per Gasperini. Chiedere a Gosens, Bellanova o Zappacosta per citarne tre. Poi – complice anche il caldo – non è stata una partita spettacolare, ma la Roma ha mostrato personalità e capacità di saper soffrire. Non scontato per una squadra con tanti nuovi innesti e un allenatore nuovo. Caratteristiche ereditate da quella Roma di Ranieri che lo scorso anno ha sfiorato il miracolo Champions dopo un inizio disastroso.

“Anche nel secondo tempo non abbiamo mai rinunciato a giocare, bene sotto tutti gli aspetti e in tutti i reparti, potevamo fare il secondo gol, ma il fatto che abbiamo dovuto soffrire è un bel segnale del carattere di questa squadra”. La qualità c’è, l’intensità arriverà, ma carattere e personalità sono già due caratteristiche della nuova Roma.